Bertens treft Kontaveit na terugtrekken Osaka in mogelijke finale

De nummer 1 van de wereld speelt daardoor zaterdag niet in de halve finale. Haar Estse tegenstander Anett Kontaveit krijgt door de afmelding van Osaka een vrije doorgang naar de finale op zondag.

Daarin treft Kontaveit mogelijk Kiki Bertens. De Nederlandse moet dan in de halve finale wel afrekenen met de Tsjechische nummer 3 van de wereld, Petra Kvitova. Bertens is de nummer 7 de wereld; ze won vrijdag in de kwartfinales overtuigend van de Duitse topspeelster Angelique Kerber.