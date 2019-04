Verstappen start als vierde in GP van Baku

De coureur van Red Bull klokte in de chaotisch verlopen kwalificatie in Baku de vierde tijd, achter Valtteri Bottas, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel.

Verstappen kwam tot een tijd van 1.41,069 en lag daar nog even tweede mee achter Hamilton. In de laatste poging verbeterden zijn drie concurrenten zich allemaal, waardoor voor Red Bull de vierde plaats resteerde. De tweede Ferrari-coureur Charles Leclerc reed zijn bolide tijdens de tweede kwalificatiesessie in de muur.

Bottas kwam in zijn laatste poging tot 1.40,495 en was daarmee net iets sneller dan de 1.40,554 van zijn ploeggenoot. Vettel kwam in zijn Ferrari tot 1.40,797 en staat daarmee naast Verstappen op de tweede startrij.

Bewogen middag

Het was een bewogen zaterdagmiddag in Azerbeidzjan. Aan het einde van Q1 reed Robert Kubica zijn Williams in de muur, waardoor de start van Q2 flinke vertraging opliep. Toen het tweede deel van de kwalificatie eindelijk kon beginnen, crashte Leclerc op precies dezelfde plek als Kubica, waarna het opnieuw minuten lang duurde voordat Q2 vervolgd kon worden.

In de eerste sessie vielen naast Kubica ook Romain Grosjean, Nico Hulkenberg, George Russell en Lance Stroll af. Na Q2 mochten naast Leclerc ook Alexander Albon, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo en Carlos Sainz niet verder.

Bekijk ook: Herbeleef de kwalificatie voor de GP van Baku

Verslaggever Erik van Haren is ter plekke en deed live verslag van de kwalificatie

In de opwarmronde blikken Erik van Haren en autocoureur Renger van der Zande vooruit op de Grand Prix van Azerbeidzjan

– –