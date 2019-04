Verstappen: ’Ik heb alles eruit gehaald’

„Jammer, want er had meer in gezeten als we mee waren gegaan met het treintje van Mercedes en Ferrari”, zei de coureur van Red Bull na afloop bij Ziggo Sport. „Mijn laatste ronde was goed, maar ik baal er van dat ik geen slipstream had.”

Verstappen zag Lewis Hamilton, Sebastian Vettel én Valtteri Bottas vervolgens nog onder zijn tijd van 1.41,447 rijden, waar de poleposition van zondag naar laatstgenoemde ging. „Met een vierde plek heb ik alles eruit gehaald”, vond de Limburger desondanks. „Alles is zondag nog mogelijk.”

Dat er zaterdagmiddag flink wat oponthoud was tussen Q1 en Q2, en vervolgens ook tijdens Q2, deerde Verstappen niet heel veel. „Ik heb genoeg wedstrijden gereden en aardig wat ervaring inmiddels. Zulk soort dingen halen me niet meer uit mijn concentratie.”