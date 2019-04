Sensationele zege Schalke op Dortmund

De nummer 2 van de Bundesliga ging in eigen huis met 2-4 onderuit tegen Schalke, dat aan een matig seizoen bezig is, maar degradatie lijkt te hebben afgewend. Marco Reus en Marius Wolf moesten aan de kant van Dortmund bovendien met een rode kaart van het veld.

Enorme ontlading bij Daniel Caligliuri (rechts). Hij maakt twee doelpunten. Ⓒ EPA

Bayern München kan zondag profiteren. Als de regerend landskampioen wint bij 1. FC Nürnberg, dan heeft Bayern met drie speelronden voor de boeg vier punten meer dan Borussia Dortmund. Arjen Robben & co werden sinds 2013 altijd kampioen. In 2012 greep Dortmund voor het laatste de landstitel in Duitsland.

Mario Götze opende na een kwartier nog wel in de score voor Dortund, maar vervolgens scoorde Schalke drie keer. Daniel Caligiuri (penalty) en Salif Sané zorgen binnen het half uur voor een voorsprong van de ploeg van interim-trainer Stevens. Na een uur maakte Caligiuri nog een doelpunt. Tussendoor zag Dortmund twee keer rood.

Huub Stevens balt de vuist. Ⓒ BSR Agency

De Belg Axel Witsel bracht de spanning zes minuten voor tijd nog eventjes terug, maar twee minuten boorde Breel Embolo de laatste hoop van de thuisploeg vakkundig de grond in.

