Vitesse herdenkt overleden clubheld

Curovic, die 51 jaar is geworden, speelde van 1994 tot en met 2003 in Nederland. Tussen 1994 en 2000 speelde hij meer dan honderd duels voor Vitesse, waar hij uitgroeide tot publiekslieveling. Curovic maakte zowel het laatste doelpunt in Nieuw-Monnikenhuize als het eerste doelpunt in het GelreDome.

In 2017 won Vitesse ten koste van AZ de KNVB-beker en de prijs, de eerste in de clubhistorie, werd uitgereikt door Curovic.

De in Joegoslavië geboren Curovic leed aan leukemie.