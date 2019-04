Bertens onderuit tegen ontketende Kvitova

Toch bieden haar optredens in Stuttgart zeker perspectief voor de rest van het gravelseizoen van Bertens. Op haar favoriete ondergrond bleek ze beter dan sterke speelsters als Belinda Benic en Angelique Kerber. Volgende week moet Bertens een finaleplek verdedigen bij het WTA-toernooi van Madrid. Daar ging ze vorig jaar in de eindstrijd onderuit tegen Kvitova.

Een dag na haar imponerende zege op Angelique Kerber kreeg Bertens opnieuw te maken met een linkshandige speelster uit de top vijf van de wereldranglijst. Reden om angst te hebben voor Kvitova was er echter niet, want van de beresterke Tsjechische had ze de laatste twee ontmoetingen gewonnen. De eerste twee onderlinge duels gingen naar Kvitova.

Petra Kvitova bereikt de finale. Ⓒ EPA

Bertens kreeg al in de tweede game een break om de oren, maar die achterstand maakte ze direct goed. In het vervolg van de eerste set lieten beide speelsters zien waarom ze zo hoog staan op de werelranglijst. Uiteindelijk draaide het op een tiebreak, nadat Bertens op 4-5 nog een setpunt ongedaan moest maken. In de tiebreak bleek Kvitova vervolgens net wat sterker dan de Nederlandse.

Vervolgens kwam Raemon Sluiter de baan om Bertens op te peppen. De Rotterdammer stelde terecht vast dat beide vrouwen een bijzonder sterke set hadden afgewerkt. Bertens ging dan ook niet bij de pakken neerzitten. De beste tennisster van Nederlander leverde een snelle break aanvankelijk nog in, maar pakte de set wel met sterk spel: 6-3.

Snelle derde set

In de derde set verliep de start niet zoals gewenst. Bertens leek een snelle break achterstand snel ongedaan te maken, maar bij een 2-0 achterstand waren drie breekpunten op een rij niet aan de inwoonster van Breda besteed. „Hou haar aan de gang”, zei Sluiter vervolgens bij de gamewissel tegen zijn pupil. Dat probeerde Bertens, maar tot haar teleurstelling zat er nog maar één keer gamewinst in het vat tegen de ontketende Kvitova. De Tsjechische treft in de finale Anett Kontaveit. Die profiteerde in haar halve finale van een walk over van Naomi Osaki, de nummer één van de wereld uit Japan.