Frijns pakt eerste zege in Formule E

De 27-jarige Nederlander zegevierde in de race in Parijs, die geteisterd werd door slecht weer en de nodige crashes. Frijns pakte ook de leiding in het kampioenschap over van de Belg Jerome d’Ambrisio.

Frijns was als derde gestart in Parijs, waar de van pole gestarte Brit Oliver Rowland al snel zijn bolide van Nissan in de muur parkeerde. Na problemen bij Rowlands teamgenoot Sébastien Buemi kwam Frijns aan de leiding. De race kreeg daarna door hevige regen en tal van incidenten twee keer te maken met gele vlaggen en daarna met een safety car.

Frijns hield echter stand en pakte 26 punten in het kampioenschap. Daarmee staat hij één punt voor op de Duitser André Lotterer en elf punten op de Portugees Antonio Felix Da Costa.