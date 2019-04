Prachtgoal Babel doet heel veel pijn in Cardiff

De kans dat Cardiff behouden blijft voor de Premier League is daardoor nog kleiner geworden. Cardiff heeft drie punten achterstand op nummer 17 Brighton, dat later zaterdag nog tegen Newcastle speelt. Na dit weekeinde hebben de clubs nog twee duels te gaan. Naast Fulham is ook Huddersfield Town al gedegradeerd.

Aké

Southampton is al wel zeker van lijfsbehoud. De 3-3 thuis tegen Bournemouth was daarvoor genoeg. Matt Targett leek de thuisclub in de 67e minuut zelfs de zege te bezorgen, maar met zijn tweede van de dag maakte Callum Wilson nog gelijk. Nathan Aké speelde het hele duel mee met Bournemouth.

Patrick van Aanholt speelde met Crystal Palace negentig minuten tegen Everton, maar gescoord werd er niet in dat duel. Waar de linksback de hele wedstrijd meedeed, waren er voor ploeggenoot Jairo Riedewald geen speelminuten weggelegd.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League