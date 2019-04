Atletico houdt het nog even spannend in Spanje

Joaquin Fernandez maakte na ruim een uur namens de bezoekers het enige doelpunt. In een poging te redden wat er te redden viel, werkte hij de bal achter zijn eigen doelman. Het verschil tussen Atletico en Barcelona is nu zes punten. Als de koploper later zaterdagavond wint van Levante, is het kampioenschap binnen. Er zijn in Spanje nog drie speelronden.

In punten kan Atletico nog wel langszij komen, maar het onderlinge resultaat is dan doorslaggevend. Dat is in het voordeel van Barcelona.

