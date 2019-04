Unieke nederlaag Nadal tegen Thiem

In Barcelona ging de beste gravelspeler aller tijden in de halve finales in twee sets onderuit tegen Dominic Thiem: twee keer 4-6. Dat gebeurde nooit eerder in Barcelona. De 32-jarige Spanjaard won in het verleden al elf keer in Barcelona, maar had deze keer had hij geen antwoord op het scherpe spel van Thiem, die in de laatste game drie breekpunten ongedaan maakte en zelf twee van zijn twaalf breekkansen benutten.

Vorige week verloor Nadal in Monte Carlo in de halve eindstrijd van Fabio Fognini. Ook in Monte Carlo won de Mallorcaan in het verleden al elf keer, maar tegen Fogini vloog hij er kansloos uit: 4-6 en 2-6. In de tweede set kon Nadal toen maar net een bagel (0-6 verlies) afwenden.

De fantastische spelende Thiem won voor de vierrde keer in zijn loopbaan van Nadal. Daar staan acht zeges van de zeventienvoudig grandslamwinnaar tegenover. Vorig jaar leerde Nadal de 25-jarige Oostenrijker nog een lesje in de finale van Roland Garros.

Dominic Thiem bezit een waanzinnige forehand. Ⓒ AFP

Dit jaar oogt Nadal echter bij vlagen onzeker op de ondergrond die hij al jaren domineert. De vraag is of hij zich de komende weken in Madrid en Rome kan herstellen met het oog op Roland Garros. Dat grandslamtoernooi won hij al elf keer.