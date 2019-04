Verstappen positief verrast door snelheid Red Bull

Die analyse legde Verstappen anderzijds echter ook uit als positief. „De auto voelde namelijk heel goed aan. Ik was echt positief verrast over de snelheid in vergelijking met Ferrari en Mercedes. Beter dan verwacht, inderdaad.”

In de wetenschap dat het verschil met die andere twee topteams tijdens de race normaal gesproken nog wat kleiner is, ziet Verstappen voldoende kansen voor de race op het nauwe stratencircuit van Baku.

Bandenmanagement

„Veel zal afhangen van het bandenmanagement. Dat zal het verschil maken”, stelt de Limburgse coureur in Azerbeidzjan, nadat hij in de kwalificatie de vierde tijd heeft neergezet. Omdat Verstappen tijdens Q1 al genoodzaakt was een extra setje banden te gebruiken, had hij er in de beslissende Q3 nog maar eentje over. Op die set reed hij in die laatste sessie twee ronden achter elkaar.

„Maar ik was dus wel alleen, waardoor ik geen gebruik kon maken van dat treintjes-effect. Zeker met de auto’s van dit jaar scheelt dat echt heel veel. Als je vijf, zes seconden achter iemand rijdt, pak je normaal gesproken al een tiende. Maar hier met dit lange rechte stuk zijn dat er wel drie. Over een hele ronde gezien kom je in totaal wel op een halve seconde.”

Gevecht voorin

Met die halve seconde in het achterhoofd had Verstappen zomaar de tweede tijd achter Valtteri Bottas kunnen neerzetten. Zelf profiteerde hij ook van de crash van Charles Leclerc (Ferrari), die nu als negende start. „Maar die komt er denk ik wel doorheen om aan het gevecht voorin deel te nemen”, aldus Verstappen, die er naar uitkijkt. „We hebben een goede auto om te racen. Ik denk dat we zondag competitief zijn.”