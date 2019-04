Stevens zag derbywinst Schalke al aankomen...

„Maar eerlijk gezegd had ik het een klein beetje zien aankomen”, aldus de Nederlandse trainer. „De afgelopen dagen zag ik dat iedereen zeer geconcentreerd en gemotiveerd was.”

„Tactisch hebben we het heel goed gedaan”, vervolgde Stevens. „De opdrachten zijn uitgevoerd zoals we dat hadden afgesproken en bovendien was de inzet geweldig. Daardoor konden we de wedstrijd winnen. Misschien hebben we soms een beetje geluk gehad. Maar als je in Dortmund wint, kun je alleen maar blij zijn. En dat zijn we.”

Kampioenschap verspeeld

Lucien Favre, de coach van Dortmund, zei dat de nederlaag bijzonder hard was aangekomen. „Ik denk dat we vandaag onze kansen op het kampioenschap hebben verspeeld.”

