Ajax gaat voor zeven uit negen tegen Spurs

Ajax wil ook Tottenahm Hotspur uitschakelen. Ⓒ BSR Agency

Ajax is nog maar twee wedstrijden verwijderd van de eerste finaleplek in de Champions League sinds 1996. Volgens Sjaak Swart is het gunstig dat de Amsterdammers in deze fase van de belangrijkste Europa Cup het Tottenham Hotspur krijgen voorgeschoteld. Het elftal dat het dinsdag in Londen moet stellen zonder aanvallers Harry Kane en Heung-min Son. Bovendien kende Tottenham een matige generale voor het duel met Ajax. In eigen huis werd er in de Premier League verloren van West Ham United: 0-1.