Foto: Klaassen gehecht aan oor

De oud-Ajacied raakte in het verloren duel bij Fortuna Düsseldorf gewond aan een oor, dat moest worden gehecht. Bremen verwacht dat Klaassen over een week in het duel met Borussia Dortmund weer kan spelen.

Klaassen en Aymane Barkok van Düsseldorf botsten met de hoofden tegen elkaar. Barkok verliet meteen met een bloedende wond het veld, Klaassen speelde nog enkele minuten door. De Nederlandse middenvelder liep naast een pijnlijk oor ook een pijnlijke nederlaag op. Fortuna Düsseldorf was met liefst 4-1 te sterk.

