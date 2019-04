Dumoulin schrikt en hoopt op regen

Tom Dumoulin voor de start van de Tirreno - Adriatico. Ⓒ RAYMOND KERCKHOFFS

LUIK - Hij schrok zich een hoedje toen op het podium direct achter hem een grote banner omver werd geblazen door de fikse wind. Toch kon Tom Dumoulin bij de ploegenpresentatie van Luik-Bastenaken-Luik wel lachen om dit voorval. ,,Het typeert de weersomstandigheden die we morgen in de wedstrijd kunnen verwachten. Af en toe waren er vandaag stortbuien met hagel, terwijl er een fikse wind staat. De verwachting is dat we die lentebuien ook in de wedstrijd krijgen. Dat kan de koers extra hard maken, wat zeker een voordeel voor mij is.”