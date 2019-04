Köln komt met opmerkelijk ontslag

De club verloor vrijdag echter van Darmstadt. Het was de tweede nederlaag op rij.

Köln heeft desondanks nog 8 punten voorsprong op nummer drie Paderborn, dat nog wel een wedstrijd meer te gaan heeft. Hamburger SV is tweede. De eerste twee promoveren rechtstreeks.

,,We zijn bezig met een negatieve serie'', zei manager Armin Veh. ,,Om die te doorbreken waren we genoodzaakt in te grijpen. We willen niet het risico lopen de promotie nog in gevaar te brengen.''