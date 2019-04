Inter-fans bespotten Juve om debacle tegen Ajax

Een kleine twee weken na de glorieuze overwinning van de Amsterdammers in Turijn (1-2) was het leedvermaak over een nieuwe mislukking van de club uit Turijn op het hoogste Europese niveau niet van de lucht in Milaan.

Zo bedekte een gigantische spandoek de lange zijde van Giuseppe Meazza vlak voor het competitieduel tussen Internazionale en Juventus, dat alweer lang en breed kampioen is van Italië. ’Game Over’, stond erop te lezen. Tussen de twee woorden was de Cup met de Grote Oren te zien.

Ook had een aantal Milanezen van papier-maché Champions League-bekers geproduceerd, met daartussen flessen van het wasmiddel Ajax. Cristiano Ronaldo werd op een soortgelijke manier belachelijk gemaakt.

Ook Cristiano Ronaldo wordt bespot. Ⓒ Reuters