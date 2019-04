Messi maakt Barça kampioen

De 31-jarige goalgetter, assistkoning en grote vedette van de Catalanen begon aanvankelijk op de bank tegen Levante, maar betrad in de tweede helft toch het veld. In de 62e minuut opende Messi de score. Daarbij bleef het: 1-0. Messi pakte al zijn tiende landstitel bij Barcelona.

Onbereikbaar

Barcelona heeft met nog drie duels te gaan negen punten meer dan Atletico Madrid. De ploeg van Diego Simeone won zaterdag met 1-0 Real Valladolid. Omdat het onderling resultaat telt in Spanje zijn de Catalanen zeker van de titel.

Barça vorig jaar ook al het landskampioenschap. Vanaf 2010 gebeurde dat in totaal zeven keer. In totaal is de club 26 keer landskampioen geworden. Real Madrid pakte 33 keer de landstitel, maar vanaf 2010 voegde de Koninklijke nog maar twee landstitels toe aan het totaal.

Cillessen

Jasper Cillessen zat op de bank bij Barcelona. Vermoedelijk mag hij eind mei in Sevilla wel in de bekerfinale tegen Valencia in het doel staan.

Barcelona treft komende dinsdag het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de halve finales. Acht dagen wacht de return in Engeland. Messi & co willen dolgraag voor het eerst sinds 2015 de Champions League weer eens winnen.