Wereldkampioen snooker onttroond

Hij verloor in de tweede ronde in het Engelse Sheffield met 13-9 van David Gilbert. Welshman Williams won in de eerste ronde met 10-6 van Martin Gould. David Gilbert won met dezelfde cijfers zijn openingpartij van Joe Perry.

Mark Williams heeft de afgelopen nacht enkele uren op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Sheffield doorgebracht. Nadat hij vrijdagavond, na het eerste gedeelte van zijn partij tegen David Gilbert met een 9-7 achterstand had beëindigd, klaagde hij over pijn op zijn borst.

Hij werd met spoed naar het Northern General Hospital in Sheffield gebracht en nadat hem werd verteld dat het geen hartprobleem was, kon hij weer terug naar zijn hotel.