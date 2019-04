Pikante dartsclash in Duitsland

In Saarbrucken treffen de twee beste Nederlanders darters elkaar in de derde ronde. En dan gaat het natuurlijk om vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld en drievoudig wereldkampioen en de huidige nummer één van de wereld, Michael van Gerwen.

De 30-jarige Van Gerwen rekende zonder groots te (hoeven) spelen af met Dimitri Van den Bergh: 6-1 in legs. Raymond van Barneveld kreeg een andere Nederlander eronder. De 52-jarige Hagenaar versloeg Jermaine Wattimena met veel moeite: 6-5.

Ahoy

De laatste keer dat het tweetal elkaar trof, was op 29 maart in Ahoy. Na een 7-1 zege voor Van Gerwen en uitschakeling voor Van Barneveld gaf de laatste aan ermee te zullen stoppen. Daar kwam hij een dag later op terug.

Het wordt de 59e ontmoeting tussen de twee Nederlanders. Van Gerwen won 37 keer, twintig keer greep Barney de zege, en één keer werd het gelijk.