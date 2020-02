Het is normaal dat AZ niet meer zo fit oogt

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Na de eerdere ontsnappingen in de Europa League bij FC Antwerp en Partizan Belgrado vond AZ zijn Waterloo in Linz. Tegen het middelmatige LASK, dat eerder dit seizoen ook PSV over de knie legde. Toch een teleurstelling hoewel AZ tot tweemaal toe geen vuist kon maken in deze zestiende finales. Weliswaar deden de Alkmaarders in Oostenrijk leuk mee in de eerste helft, maar schoot de ploeg zichzelf met fouten van Koopmeiners en Idrissi op slag van rust in de voet.