Ronaldo verslaat Messi met bijzondere mijlpaal

De Argentijn bezorgde zaterdagavond FC Barcelona hoogstpersoonlijk de 26e landstitel. Tegen Levante moest zijn ploeg winnen, maar zonder Messi in de basis ging dat zeer moeizaam. Na rust viel de linkspoot in en scoorde een kwartier later zijn 598e doelpunt voor Blaugrana.

Ronaldo was al lang en breed kampioen met Juventus, maar dat wil niet zeggen dat de Italiaanse topclub eens lekker achterover gaat leunen.

De Oude Dame werd tijdens het duel tegen Internazionale bespot, omdat het door Ajax werd uitgeschakeld in de Champions League. Het zorgde voor leedvermaak bij de Milanezen, die de Portugees natuurlijk ook nog even te grazen namen met de nodige handgemaakte posters en spandoeken.

Ronaldo antwoordde zoals Ronaldo vaker doet als hij wordt uitgefloten: met doelpunten. CR7 schoot de 1-1 (tevens de eindstand) tegen de touwen en dat betekende zijn 600e goal op clubniveau.

Messi maakte al zijn goals voor Barcelona, terwijl Ronaldo zijn 600 doelpunten spreidde over verschillende clubs.

In de Portugese competitie, waar Ronaldo zijn carrière begon bij Sporting Lissabon, kwam CR7 tot vijf doelpunten. Vervolgens verkaste hij naar Engeland, waar Ronaldo 118 goals maakte in het shirt van Manchester United. Voor de Koninklijke kwam hij tot een aantal van 450 treffers en momenteel wist hij voor Juventus 27 keer het net te vinden.