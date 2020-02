Dirk Kuyt: Werkwijze Dick Advocaat en Jürgen Klopp heerlijke leerstof

Dirk Kuyt Ⓒ Telegraaf

Als deelnemer aan de cursus Coach Betaald Voetbal voel ik me een bevoorrecht mens dat ik over de schutting kan meekijken bij Jurgen Klopp en Dick Advocaat. Het traject in Zeist is interessant, me van dichtbij kunnen verdiepen in de werkwijze van die toptrainers een verrijking. De overeenkomst tussen Klopp en Advocaat is dat zij een ongelooflijk goed oog hebben voor de details.