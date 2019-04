Suárez: ’Dan is er geen sprake van vriendschap’

Suárez werd in 2006 door FC Groningen naar Nederland gehaald, maar een jaar later pakte hij alweer zijn koffers en trok naar Amsterdam. Bij Ajax zette de goaltjesdief zichzelf op de kaart. Liverpool liet zijn oog vallen op de aanvaller en in 2011 ging Suárez van Ajax naar Liverpool. Bij The Reds kwam de Uruguayaan tot 133 officiële duels, waarin hij 82 maal scoorde. Vervolgens ruilde Suárez in 2014 het regenachtige Engeland in voor het zonovergoten Spanje en vertrok naar Barcelona. Vijf jaar later staan drie ploegen waarvoor hij speelde in de halve finale van de Champions League.

Liverpool

De eerste oud-werkgever die Suárez treft is Liverpool. De verliezend finalist van vorig jaar staat woensdagavond in Camp Nou tegenover Barcelona. El Pistolero treft Liverpool voor de eerste keer, sinds zijn vertrek uit Engeland. „Ik ben Liverpool enorm dankbaar. Ze hebben mij veel gegeven”, zegt Suárez die in de kwartfinale afrekende met Manchester United, de aartsrivaal van Liverpool tegen de Daily Mail. „Daar waren ze ongetwijfeld blij mee, maar ze zullen minder gelukkig zijn nu ze tegenover ons staan.”

Luis Suárez na een van zijn vele goals in het shirt van Liverpool Ⓒ Hollandse Hoogte

Een week later verschijnt Suárez op het oude nest: Anfield. Een plek waar hij warme herinneringen aan overhoudt. „Het is leuk om over alle mooie dingen die ik bij Liverpool heb meegemaakt te praten in aanloop naar de wedstrijd. Maar zodra ik op het veld sta is er geen sprake meer van vriendschap of mooie herinneringen”, zegt Suárez, die gewoon zal juichen als hij tegen The Reds scoort. „Ik verdedig de kleuren van Barcelona, met alle trots van de wereld.”

Ajax

Mocht Barcelona de finale bereiken en mocht Ajax hetzelfde doen, dan staat Suárez opnieuw tegen een van zijn oude clubs. „Ik mag van geluk spreken dat ik mooie herinneringen heb overgehouden van alle clubs waarvoor ik heb gespeeld. Aan Ajax heb ik veel te danken, daar heb ik mijzelf veel ontwikkeld waardoor ik de stap naar Liverpool kon maken.”

Een weerzien tussen Ajax en Suárez is er nog niet. De Amsterdammers moeten in hun halve finale van de Champions League eerst zien af te rekenen met de Spurs. Het eerste duel staat dinsdagavond op de rol, wanneer Ajax afreist naar Londen. Een week later komt de Tottenham op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.