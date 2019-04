Live Extra: Chelsea kan vier clubs pijn doen

Met Koningsnacht en Koningsdag achter de rug neemt de Eredivisie nog even een kleine rustpauze. In het buitenland denken zij daar anders over en voetballen lekker door.

Ligue 1

In Frankrijk zijn de prijzen verdeeld, maar tickets voor Europees voetbal en een langer verblijf in de Franse topcompetitie staan nog wel op het spel.

17.00 uur: Saint-Etienne - Toulouse

Saint-Etienne - Toulouse 21.00 uur: Marseille - Nantes

Premier League

17.30 uur: Manchester United - Chelsea

In Engeland kan Chelsea in één keer vier clubs pijn doen. De concurrenten in de strijd om een Champions League-ticket (Tottenham Hotspur en Arsenal) verloren eerder dit weekend al, terwijl The Blues bij winst op Manchester United ook de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer op zes punten achterstand zetten.

Bundesliga

In Duitsland kan Bayern München optimaal profiteren van het puntenverlies van Dortmund. Daarnaast kan Arjen Robben zijn rentree maken na maandenlang blessureleed.

18.00 uur: 1.FC Nürnberg - Bayern München

Serie A

18.00 uur: Sampdoria - Lazio Roma

Sampdoria - Lazio Roma 20.30 uur: Torino - AC Milan

La Liga

Barcelona kroonde zich zaterdagavond voor de 26e keer tot landskampioen van Spanje. Maar wie het laatste Champions League-ticket pakt en wie degradeert naar la Seguna Division is nog onbeslist.

18.30 uur: Villareal - SD Huesca

Villareal - SD Huesca 20.45 uur: Rayo Vallecano - Real Madrid

