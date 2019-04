Cillessen heeft vertrekwens: ’Ik wil spelen’

„Uiteraard, heel mooi”, zegt Cillessen met een lach van oor tot oor tegen Ziggo Sport, na het halen van de 26e landstitel met FC Barcelona.

Zelf kwam de Nederlander niet in actie in de competitie, maar hij mag op 25 mei wel keepen in de finale van de Copa del Rey, het Spaanse bekertoernooi, tegen Valencia. „Een mooie club. Ik heb er zin in.”

Champions League

„We vieren het niet al te uitbundig, de focus ligt alweer op woensdag”, zegt Cillessen over het kampioensfeest, wetende dat de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool voor de boeg staat. „Uiteindelijk is dat het grote doel. Makkelijk zal het niet worden. Liverpool is een goede ploeg en wij weten allemaal wat ze kunnen en wat ons te wachten staat.”

Cillessen zal hoogstwaarschijnlijk de wedstrijd vanaf de bank moeten aanschouwen. Doelman Marc-André ter Stegen staat namelijk tijdens de competitie en het miljardenbal onder de lat bij Barcelona. „Klopt, maar je weet het maar nooit. Het kan zijn dat ik er opeens in moet en dan moet je er wel staan.”

Ajax

Of Cillessen volgend seizoen twee Ajacieden verwelkomt is nog maar de vraag. „Ik weet het van eentje dat hij (Frenkie de Jong, red.) komt, maar die andere, is dat al zeker dan?”

Daarmee doelt hij op Matthijs de Ligt, waarvan het gerucht gaat dat hij zelf graag bij Barcelona wil spelen. „Ik durf bijna te zeggen wie niet. Als je de kans krijgt om naar Barcelona te gaan, dan ga je”, aldus Cillessen.

Vertrek

Bij Oranje is Cillessen eerste keus. In de Catalaanse hoofdstad ligt dat wel anders. Met zijn 30 jaar kan Cillessen als sluitpost nog lang mee en verpieteren op de bank wil hij niet meer. Aan het eind van het seizoen vertrekt de geboren Nijmegenaar misschien wel uit Barcelona. „Ik ga eerst met vakantie en hopelijk komt er een nieuwe club waar ik kan spelen, want ik wil graag spelen.”