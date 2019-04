Sport Kort: Brugge blijft hopen op titelprolongatie

20.37 uur: De Nederlandse BMX’ers hebben de tweede wereldbekerwedstrijd in Manchester afgesloten met een zilveren en een bronzen medaille. Niek Kimmann werd tweede en Ruby Huisman eindigde in de finale als derde. Kimmann herstelde zich met een tweede plaats van de mislukte finale van een dag eerder, toen hij als achtste finishte. De 22-jarige Nederlander moest uitwijken voor de Zwitser David Graf die ten val kwam en kon daarna de Britse Kye Whyte niet meer bijhalen.

20.35 uur: Club Brugge heeft de thuiswedstrijd tegen Anderlecht met 1-0 gewonnen en mag daardoor blijven hopen op titelprolongatie. Wesley Moraes maakte in het Jan Breydel Stadion het enige doelpunt. Club Brugge, dat met Ruud Vormer en Stefano Denswil aantrad, heeft met nog vier wedstrijden op het programma zes punten achterstand op Genk. De koploper won zaterdag met 1-0 bij Gent.

19.32 uur: De vrouwenploeg van Quintus en het mannenteam van Kras Volendam hebben in Almere de beker van het Nederlands handbalverbond (NHV) veroverd. Quintus versloeg in de finale Cabooter Group/HandbaL Venlo met 27-24. Volendam zegevierde na verlenging over LIONS: 31-30.

18.52 uur: Arantxa Rus heeft net als vorig weekend een ITF-toernooi gewonnen in Santa Margherita Di Pula, een plaatsje op Sardinië. De als eerste geplaatste Rus maakte op het Italiaanse gravel haar status waar en versloeg in de finale de Amerikaanse Elizabeth Halbauer met 6-2 6-7 (6) 6-1. De 28-jarige Rus, de nummer 127 van de wereld, liet vorige week de Fed Cup-ontmoeting met Japan aan zich voorbijgaan omdat de uitwedstrijd in Azië niet in haar schema paste. Ze gaf de voorkeur aan het spelen van graveltoernooien.

18.50 uur: Joost Luiten heeft bij het toernooi om de Trophee Hassan II in Rabat genoegen moeten nemen met de 25e plek. De 33-jarige Bleiswijker sloot het evenement van de Europese Tour af met een rondje van 74 slagen (+1). Daarmee gaf hij zijn goede derde omloop van zaterdag (71 slagen) geen passend vervolg. Met een totaal van 293 slagen zakte Luiten nog vier plaatsen in het eindklassement. De Nederlander produceerde in zijn laatste rondgang twee bogeys en een birdie. Dat was niet goed genoeg om nog verder te kunnen stijgen in het klassement. De Spanjaard Jorge Campillo (32) won het toernooi in Marokko met een score van 283 slagen.

18.23 uur: Leopold van Asten is in Mierlo Nederlands kampioen geworden bij de springruiters. Over drie dagen en vier manches was hij met VDL Groep Miss Untouchable de beste van ruim veertig kandidaten. Eerder veroverde hij de nationale titel in 2003 en 2015. Recordhouder is nog steeds Jos Lansink, die acht keer won. Dat deed hij tussen 1990 en 1998, onder andere drie keer met Libero H. Kevin Jochems werd met Cristello H tweede in Mierlo. Jeroen Dubbeldam, die olympische, Europese en wereldtitels achter zijn naam heeft staan, veroverde met Roelofsen Horsetruck Eldorado brons.

17.18 uur: Ranomi Kromowidjojo heeft op de tweede dag van de Champions Swim Series in het Chinese Guangzhou een bijrol vervuld. Ze eindigde als derde op de 50 meter vlinderslag en op de 50 vrij werd ze vierde. De 50 meter vrije slag werd gewonnen door de Australische Cate Campbell, die 24,00 noteerde. Kromowidjojo was 0,47 langzamer. Op de 50 vlinder zegevierde Sarah Sjöström in 25,55 en de Nederlandse kwam tot 26,38.

17.16 uur: Ma Long heeft voor de derde keer op rij de wereldtitel in het enkelspel tafeltennis veroverd. De 30-jarige Chinees versloeg in de finale in Boedapest de Zweed Mattias Falck met 4-1 (11-5 11-7 7-11 11-9 11-5). Long veroverde de wereldtitel eerder in 2017 en 2015, nadat hij in de drie WK’s daarvoor in de halve finale was gestrand.

17.14 uur: Michel Butter heeft de finish in de marathon van Londen niet gehaald. Hij stapte uit na bijna 35 kilometer. Butter liep tot zijn uitvallen op een schema van 2 uur en 10 minuten. De Castricummer liep in 2012 in de marathon van Amsterdam zijn persoonlijk record van 2.09.58. Zijn doel in Londen, een van de major marathons, was zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Dat kon door een goede tijd, maar ook door een hoge eindklassering. Butter was in 2017 nog zesde geworden in de toonaangevende marathon van New York.

14.45 uur: Wesley Koolhof is er ook in Boedapest niet in geslaagd zijn tweede ATP-titel van 2019 te veroveren. Samen met zijn Nieuw-Zeelandse dubbelpartner Marcus Daniell verloor Koolhof op het Hongaarse graveltoernooi met 6-3 6-4 van de Britse broers Ken en Neal Skupski.

13.25 uur: Eliud Kipchoge heeft zijn superioriteit op de marathon weer eens bevestigd. De Keniaan, die vorig jaar in Berlijn het wereldrecord op 2.01.39 zette, won zondag op majestueuze wijze de klassieker over 42,195 kilometer in Londen. Hij won die wedstrijd voor de vierde keer en liep een parcoursrecord van 2.02.37, een kleine minuut maar boven zijn mondiale toptijd.

13.07 uur: De Keniaanse atlete Brigid Kosgei heeft de marathon van Londen bij de vrouwen gewonnen. Ze soleerde naar de zege in een persoonlijke toptijd van 2 uur 18 minuten en 20 seconden. Het is haar tweede succes op rij in een major marathon, want vorig jaar oktober was ze ook al in Chicago de beste in de klassieker over 42,195 kilometer.

11.39 uur: Golfster Anne van Dam heeft zich in de derde ronde van het Hugel-Air Premia LA Open licht verbeterd. Met een score van 70 slagen, één onder par, klom ze van de 65e naar de 52e plaats in het toernooi in Los Angeles uit de Amerikaanse tour LPGA.

11.32 uur: De Denver Nuggets hebben de tweede ronde van de play-offs in de Western Conference van de NBA bereikt. De ploeg die zo sterk was in het reguliere seizoen, moest alle zeilen bijzetten om zich te ontdoen van San Antonio Spurs. Het kwam aan op een zevende duel en dat wonnen de Nuggets met 90-86. De ploeg treft maandag in Denver in de tweede rondede Portland Trail Blazers. In de Eastern Conference begon Toronto Raports sterk aan de eerste wedstrijd uit de tweede ronde tegen Philadelphia 76’ers en won met 108-95.

10.50 uur: Triatlete Rachel Klamer is op Bermuda op de elfde plaats geëindigd in de tweede wedstrijd uit de World Series. De Beuningse kwam op ruime afstand van de Amerikaanse winnares Katie Zaferes binnen. Klamer noteerde een tijd van 2.03.44 op de olympische afstand (1,5 kilometer zwemmen - 40 km fietsen - 10 km hardlopen). Zaferes was bijna 4 minuten sneller: 1.59.52.