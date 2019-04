Sport Kort: Kipchoge superieur in Londen

14.45 uur: Wesley Koolhof is er ook in Boedapest niet in geslaagd zijn tweede ATP-titel van 2019 te veroveren. Samen met zijn Nieuw-Zeelandse dubbelpartner Marcus Daniell verloor Koolhof op het Hongaarse graveltoernooi met 6-3 6-4 van de Britse broers Ken en Neal Skupski.

13.25 uur: Eliud Kipchoge heeft zijn superioriteit op de marathon weer eens bevestigd. De Keniaan, die vorig jaar in Berlijn het wereldrecord op 2.01.39 zette, won zondag op majestueuze wijze de klassieker over 42,195 kilometer in Londen. Hij won die wedstrijd voor de vierde keer en liep een parcoursrecord van 2.02.37, een kleine minuut maar boven zijn mondiale toptijd.

13.07 uur: De Keniaanse atlete Brigid Kosgei heeft de marathon van Londen bij de vrouwen gewonnen. Ze soleerde naar de zege in een persoonlijke toptijd van 2 uur 18 minuten en 20 seconden. Het is haar tweede succes op rij in een major marathon, want vorig jaar oktober was ze ook al in Chicago de beste in de klassieker over 42,195 kilometer.

11.39 uur: Golfster Anne van Dam heeft zich in de derde ronde van het Hugel-Air Premia LA Open licht verbeterd. Met een score van 70 slagen, één onder par, klom ze van de 65e naar de 52e plaats in het toernooi in Los Angeles uit de Amerikaanse tour LPGA.

11.32 uur: De Denver Nuggets hebben de tweede ronde van de play-offs in de Western Conference van de NBA bereikt. De ploeg die zo sterk was in het reguliere seizoen, moest alle zeilen bijzetten om zich te ontdoen van San Antonio Spurs. Het kwam aan op een zevende duel en dat wonnen de Nuggets met 90-86. De ploeg treft maandag in Denver in de tweede rondede Portland Trail Blazers. In de Eastern Conference begon Toronto Raports sterk aan de eerste wedstrijd uit de tweede ronde tegen Philadelphia 76’ers en won met 108-95.

Nikola Jokic (l) had een belangrijk aandeel in de zege van de Nuggets op de Spurs Ⓒ BSR/Soccrates

10.50 uur: Triatlete Rachel Klamer is op Bermuda op de elfde plaats geëindigd in de tweede wedstrijd uit de World Series. De Beuningse kwam op ruime afstand van de Amerikaanse winnares Katie Zaferes binnen. Klamer noteerde een tijd van 2.03.44 op de olympische afstand (1,5 kilometer zwemmen - 40 km fietsen - 10 km hardlopen). Zaferes was bijna 4 minuten sneller: 1.59.52.