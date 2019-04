De Vries mist tweede podium na chaosrace in Baku

De Formule 2-coureur finishte tijdens de chaotisch verlopen sprintrace als vierde. Een dag eerder was hij in de hoofdomloop tweede geworden.

De coureur uit Sneek, rijdend voor topteam ART Grand Prix, eindigde achter winnaar Nicholas Latifi, Juan Manuel Correa en Jack Aitken. Net als op de zaterdag verliep de race hectisch en moest de safety car meerdere keren naar buiten, omdat het zeker bij de eerste bocht een paar keer flink misging. Opnieuw vielen er zeven coureurs uit. Na de laatste safety car was de tijd verstreken en werden er nog twee rondes gereden. Aitken slaagde er in die fase in om De Vries op het lange rechte stuk voorbij te gaan.