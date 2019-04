Video: Neymar deelt klap uit aan fan

Neymar verloor zaterdag met Paris Saint-Germain in de Franse bekerfinale na strafschoppen van Stade Rennes en dat zorgde voor de nodige frustraties bij de vedette.

Toen hij over een tribunetrap omhoog liep richting de plek waar hij zijn medaille kon ophalen, kreeg hij het aan de stok met een fan die hem filmde. De 27-jarige aanvaller duwde de camera eerst weg en deelde vervolgens een klap uit.

De topclub uit Parijs stond in het Stade de France na 21 minuten al met 2-0 voor. Dani Alves en Neymar waren trefzeker namens PSG. Door een eigen goal van Presnel Kimpembe en een treffer van Mexer stond er na negentig minuten 2-2 echter op het scorebord. In de strafschoppenreeks viel het doek voor PSG na een misser vanaf elf meter van Christopher Nkunku.

Kylian Mbappé en Neymar Ⓒ AFP

Neymar mist volgend seizoen sowieso de eerste drie Champions League-wedstrijden vanwege een schorsing. De UEFA strafte hem fors vanwege een online tirade na de uitschakeling in het miljoenenbal door Manchester United. Neymar was woest op de scheidsrechter, aangezien die in de slotfase een onterechte penalty gaf aan de Engelsen.

Kylian Mbappé liet zich eveneens van zijn slechtste kans zien. De Franse aanvaller kreeg in de 28e minuut van de verlenging de rode kaart gepresenteerd na een gevaarlijke tackle.