De Boer hekkensluiter af na eerste thuiszege Atlanta

Van harte ging de start van De Boer bij zijn nieuwe club uit de Verenigde Staten niet. De regerend kampioen van de MLS moest maar liefst vier speelrondes wachten op de eerste winst in de competitie: 0-2 zege, uit bij New England Revolution. Vervolgens duurde het nog twee weken voordat De Boer zijn eerste thuiswinst boekte.

In eigen stadion won Atlanta United FC zaterdagnacht van Colorado Rapids, dat laatste staat in de Western Conference. De Duitse middenvelder Julian Gressel was de matchwinnaar door in de 74e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd te maken.

Dankzij de zege heeft De Boer de laatste stek van de Eastern Conference van de MLS verlaten. Atlanta is twee plekken opgeklommen en staat nu tiende.