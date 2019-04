Foto: Neres undercover in Amsterdam

De buitenspeler werd ondanks een gekke bril, een pet en een capuchon op zijn hoofd herkend door enkele voetbalfans. Neres bleek de beroerdste niet en vond het geen probleem om met het drietal op de foto te gaan.

De selectie van Ajax reist maandag af naar Londen. Dinsdag wordt om 21.00 uur in het Tottenham Hotspur Stadium afgetrapt voor de heenwedstrijd. De return vindt op woensdag 8 mei plaats in de Johan Cruijff ArenA.

Neres is dit seizoen lang niet altijd zeker van een basisplaats, maar maakt in de speelminuten die hij krijgt veel indruk. De enkelvoudig international van De Goddelijke Kanaries kwam tot 48 duels, waarvan elf als invaller. In die wedstrijden maakte de 22-jarige dribbelaar 12 goals en bereidde hij 15 treffers voor.