Rashford snapt straf Ten Hag na verslapen voor bespreking

„We hebben er een streep onder gezet en gaan weer door. Ik was een beetje laat voor een bespreking. Ik had me verslapen en dat kan gebeuren”, zei Rashford (25). „Dit zijn de regels en ik heb een fout gemaakt. Ik was natuurlijk teleurgesteld, maar ik heb begrip voor de beslissing en ben blij dat we er toch in zijn geslaagd te winnen. Ik ben goed bezig.”

Ten Hag was blij dat zijn aanvaller het zo goed oppikte. „Iedereen moet zich aan de regels houden, maar het is allemaal weer goed en ik denk dat het vaker voorkomt. Toen hij erin kwam, was hij scherp en aanwezig. Hij maakte een doelpunt en dat was de juiste reactie”, zei de trainer.

Rashford bezorgde United de tiende zege van het seizoen. De ploeg van Ten Hag heeft nu 32 punten na zestien duels.

Dinsdag komt United weer in actie. Dan is Bournemouth de tegenstander.