Live: Verstappen terug op vierde plek

Verstappen is vol goede hoop dat hij zijn tweede podiumplaats van het seizoen kan pakken. De 21-jarige Red Bull Racing-coureur was na de kwalificatie zeer te spreken over zijn bolide. „De auto voelde heel goed aan.”

Beter dan verwacht, zo bekend hij. „Ik was echt positief verrast over de snelheid in vergelijking met Ferrari en Mercedes. We hebben een goede auto om te racen. Ik denk dat we zondag competitief zijn.”

Valtteri Bottas begint de race in Baku vanaf pole position. De Fin van Mercedes was in de kwalificatie net even sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Ferrari-coureur Sebastian Vettel was goed voor de derde tijd.

Charles Leclerc kwam in de tweede Ferrari-bolide een stuk minder voor de dag. De Monegask parkeerde zijn wagen in de muur en start de race, door grifstraffen van Kimi Raikkonen en Pierre Gasly, vanaf plek acht.

De GP van Azerbeidzjan staat de laatste jaren garant voor spektakel. De nauwe baan zorgt vaak voor spannende duels op het scherp van de snede en vaak gaat het ook mis, waardoor de safety car op de baan moet komen en het veld weer in elkaar wordt geschoven.

„Daardoor ontstaat er altijd chaos”, aldus Verstappen, die weet dat het onder dergelijke omstandigheden lastig is om de banden warm te houden, waardoor het spektakel zich vaak in rap tempo opvolgt. De Formule 2-race van zondagochtend was daar een perfect voorbeeld van.

Vorig jaar was het chaos in Baku. Dit jaar opnieuw? In De Opwarmronde blikken verslaggever Erik van Haren en autocoureur Renger van der Zande vooruit.