Martens met Barca naar Champions League-finale

De Oranje-international speelde een belangrijke rol. Ze verdiende een strafschop, die werd benut door Mariona Caldentey en de Catalanen een 1-0 overwinning bezorgde. Het eerste duel werd met dezelfde cijfers gewonnen.

FC Barcelona-trainer Ernesto Valverde hield woord en was een van de ruim 12.000 toeschouwers in het Mini Estadi in Barcelona. Stefanie van der Gragt, die dit seizoen kwakkelt met blessures, keek vanaf de Barça eveneens toe. Haar werd geen invalbeurt gegund.

Bayern Gina Lewandowski trekt Lieke Martens naar de grond. Ⓒ AFP

Jill Roord mocht aan Duitse zijde wel het veld betreden. De middenveldster viel na ruim een uur spelen in. Collega-international Lineth Beerensteyn maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie van Bayern.

Jill Roord begon op de bank bij Bayern München. Ⓒ BSR Agency

De Champions League-finale vindt op 18 mei plaats in Kiev. Mogelijk is het Lyon van Shanice van de Sanden de tegenstander in de eindstrijd. De Franse kampioen strijdt later op de zondag met Chelsea om het tweede ticket. Lyon won het eerste duel met 2-1.