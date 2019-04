Valencia loopt averij op in Spanje

De club ging in het eigen Mestalla in de slotfase onderuit tegen Eibar: 0-1. De Braziliaanse invaller Charles maakte diep in blessuretijd de enige treffer.

Door de nederlaag blijft Valencia zesde met 52 punten. Dat zijn er drie minder dan Getafe en Sevilla, die later zondag nog in actie komen. De vierde plaats in La Liga geeft recht op het spelen van Champions League.

