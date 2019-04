Valverde moet snel opgeven in Luik-Bastenaken-Luik

De regerend wereldkampioen (net 39) moest al op ruim honderd kilometer van de finish afstappen, en kan daardoor het recordaantal overwinningen in de koers voorlopig nog niet op zijn naam zetten. Valverder won Luik-Bastenaken-Luik vier keer, en moet alleen Eddy Merckx (vijf zeges) boven zich dulden.

Bittere pil

Het is de tweede bittere pil in een week die Valverde moet slikken. Vorige week in de Amstel Gold Race finishte de Spanjaard als 66e, en dat was de eerste keer sinds de tweede rit van de Giro d’Italia in Nijmegen op 7 mei 2016 dat hij buiten de top-50 eindige. Sinds die dag finishte hij liefst 203 maal bij de eerste vijftig.

Eerder deze week gaf Joop Zoetemelk al aan dat het niet meevalt om de status van wereldkampioen met je mee te dragen. „Je wilt als kampioen ook je verantwoording dragen en dat boegbeeld van de sport zijn. Je herstelt op je 39e ook niet meer zo goed en je moet meer dan voorheen je wedstrijden uitkiezen. Valverde is ook iemand die het liefst alle koersen rijdt, dat is zijn instelling. Misschien moet hij nu ook meer naar zijn lichaam luisteren”, lijkt Zoetemelk over een voorspellende gave te beschikken.