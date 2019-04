Video: Oliedomme actie Ricciardo

De Australische Renault-coureur ondernam in de 32e ronde een poging om voorganger Daniil Kvyat in te halen. Hij verremde zich echter en ging rechtdoor. Net als de Rus, die niet had kunnen insturen voor de bocht, omdat hem de pas werd afgesneden.

Om hun weg te kunnen vervolgen, moesten beide heren hun auto een stukje achteruit rijden. Ricciardo deed dat echter zonder in zijn spiegels te kijken en ramde de Toro Rosso-bolide van Kvyat. Dat zorgde voor de nodige schade aan zijn Renault, waarna beiden de strijd moesten staken.

„Ik dacht: ik probeer het gewoon”, aldus Ricciardo in een eerste reactie bij Ziggo Sport. „Ik voelde echter meteen dat het te laat was, dat ik te laat remde. Ik wilde niet nog meer tijd verliezen en zette de auto meteen in zijn achteruit. Ik was in paniek en had niet door dat Daniil er nog stond. Verschrikklijk voor mijn team, maar ook voor Daniil. Het was een stomme fout.”