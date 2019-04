Noodlot slaat weer toe bij Gesink

De wielrenner van Jumbo-Visma smakte in een afdaling hard tegen het asfalt. In het ziekenhuis bleek dat de 32-jarige wielrenner uit Varsseveld flinke schade heeft opgelopen en dat hij de Giro d’Itali, die op 11 mei van start gaat in Bologna, moet missen.

Gesink was voor die wedstrijd door de ploegleiding van Jumbo-Visma aangewezen als meesterknecht voor Primoz Roglic. „Dit is heel slecht nieuws”, aldus Addy Engels in gesprek met de NOS. ,,Hij is zeker een belangrijke ondersteunende man voor in de bergen, maar met zijn ervaring ook voor de groep”, zei de ploegleider.

Gesink heeft de laatste jaren meermaals te maken gekregen met fysieke malheur. Twee jaar terug brak hij in de Tour de France nog een wervel in zijn rug en moest hij maanden lang een korset dragen. „Hij had verschrikkelijk veel pijn. Hij is niet bepaald kleinzerig en wist meteen dat het niet goed was.”

Over de precieze ernst van de verwondingen kan de ploeg nog niets zeggen. „We weten ook niet of er een operatie volgt of niet. Dat moet nog blijken.”

In het verleden ging het op belangrijke momenten al vaker fout bij Gesink, door onder meer een gebroken bovenbeen, een knieblessure, een polsbreuk, een hersenschudding en hartklachten. „Helaas is dit niet de eerste keer voor hem”, besloot Engels.