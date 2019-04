Arsenal bezorgt rivaal Tottenham goed nieuws

De club uit Londen verloor met 3-0 bij Leicester City. Het is de derde nederlaag op een rij voor de Londenaren, die eerder onderuitgingen tegen Wolverhampton Wanderers (3-1) en Crystal Palace (3-2).

Vardy plaaggeest

De Belg Youri Tielemans maakte na een klein uur op aangeven van James Maddison het eerste doelpunt met zijn hoofd en vier minuten later maakte Jamie Vardy er 2-0 van. Na een verre trap van keeper Kasper Schmeichel mocht Vardy alleen op Arsenal-doelman Bernd Leno af. Met een lobje trof Vardy de lat, maar in de rebound kopte hij raak. Diep in blessuretijd tikte Vardy ook nog de 3-0 binnen. Arsenal speelde vanaf de 36e minuut met tien man. Ainsley Maitland-Niles kreeg zijn tweede geel na een tackle op Maddison.

De nederlaag van Arsenal was goed nieuws voor de Londense rivaal Tottenham Hotspur. De komende Champions League-tegenstander van Ajax ging zaterdag zelf ook onderuit, maar zag opgelucht dat het gat met Arsenal door de nederlaag van de Gunners vier punten bleef. Tottenham blijft derde met 70 punten, Chelsea kan ook op dat aantal komen als het later op zondag wint van Manchester United.

Arsenal blijft vijfde, één positie achter de vierde plaats die recht geeft op Champions League-voetbal.

