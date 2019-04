Verstappen finisht als vierde in Baku

Valtteri Bottas ging met de zege aan de haal. De Finse Mercedes-coureur was van pole gestart en moest zijn leidende positie alleen even afstaan aan Charles Leclerc, die vanaf de achtste plek voor een agressieve strategie had gekozen, maar zich niet van voren kon handhaven.

Hamilton zakt

Lewis Hamilton eindigde in de straten van Baku als tweede en zorgde voor de vierde Mercedes een-twee op een rij. Wel zakte de Britse wereldkampioen in de WK-stand naar de tweede plaats. Bottas en hij hebben allebei twee races gewonnen en werden beiden ook twee keer tweede. De Fin heeft echter een keer de snelste ronde gereden en daardoor een voorsprong van één punt. Sebastian Vettel besloot de race in zijn Ferrari als derde.

Verstappen verloor in de eerste ronde een plekje aan Sergio Perez, maar in de zesde ronde ging de Nederlander de Mexicaan alweer voorbij. Op het rechte stuk had de Racing Point-coureur - mede vanwege het DRS-systeem dat Verstappen mocht gebruiken - geen schijn van kans.

Verstappen ervoer even later zelf hoe dat is, toen Leclerc hem op dezelfde manier terugverwees naar de vijfde plek. In de tiende ronde ging de Ferrari-coureur zonder een centje pijn erop en erover bij de 21-jarige Limburger.

Een beeld van boven bij de start van de Grand Prix van Azerbeidzjan door de straten van Baku. Ⓒ BSR Agency

In de 14e ronde nam Leclerc zelfs de leiding in de wedstrijd over. De Monegask was in de kwalificatie gecrasht en zodoende niet verder gekomen dan een achtste startplek. Hij kon daardoor wel op de medium-banden starten en was zodoende in het voordeel, aangezien zijn concurrenten op zachter rubber reden. Dat is normaal gesproken sneller, maar breekt ook eerder af.

Optocht

Na ongeveer tien ronden was Leclerc een klap sneller dan Bottas, Hamilton en Vettel. Alle drie werden ze op tijd naar binnen geroepen om overstappen op de medium-compound. Wat volgde was een optocht. Tot de 31e ronde, toen zich achter Leclerc - wiens banden het nu ook begaven - een tweekoppig Mercedes-treintje formeerde. Bij de eerste de beste inhaalactie van Bottas was het direct raak en heroverde de Fin de leiding. Even later volgde ook Hamilton.

Mercedes-coureur Valtteri Bottas leidt het veld. Ⓒ AFP

Leclerc besloot dat het tijd was om de pit in te duiken. Hij viel terug naar de zesde plaats, achter Pierre Gasly, die zijn huid in het gevecht dat volgde duur verkocht. Leclerc had de nodige moeite met de Fransman en verloor kostbare seconden. Verstappen lachte in zijn vuistje, aangezien de voorsprong op de Ferrari-coureur groeide tot meer dan twintig seconden. Eentje die hij niet meer uit handen gaf.

Gasly viel even later, in de 41e ronde, uit vanwege een probleem met zijn Honda-motor. De wedstrijdleiding drukte de knop van de virtuele safety car in, maar gevolgen voor de mannen aan de kop van de wedstrijd had dat niet. De volgende race is over twee weken in Spanje.

Charles Leclerc passeert Pierre Gasly. Ⓒ BSR Agency