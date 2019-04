Van Vleuten in extase: ’Ik keek om en er was niemand’

„Na de Amstel Gold Race wist ik dat ik moest uitgaan van mijn eigen kracht”, zei Van Vleuten bij de NOS. „Onderaan La Redoute ben ik gewoon gegaan. Nog voor ik bij het steile stuk kwam, werd het stil. Ik keek om en er was niemand meer.”

Vanaf de top van die klim was het nog dertig kilometer naar de finish in Luik. „Tot aan de top van de Cote de la Roche Aux Faucons was het echt spannend, daarna liep mijn voorsprong ook nog uit. Na mijn blessure zo’n mooi rijtje World Tourwedstrijden met 1-2-2-1. Strade Bianche winnen was al een droom die werkelijkheid werd en nu win ik ook nog een monument.”

Bekijk ook: Noodlot slaat weer toe bij Gesink