F1 uitslag en stand: dubbelslag Bottas

Max Verstappen kwam wel in de buurt van het podium in de Grote Prijs van Azerbeidzjan, maar de Nederlandse Formule 1-coureur moest genoegen nemen met de vierde plaats in zijn Red Bull. Het was wel zijn beste klassering ooit op het stratencircuit van Bakoe.

Uitslag GP Azerbeidzjan

1. Valtteri Bottas

2. Lewis Hamilton

3. Sebastian Vettel

4. Max Verstappen

5. Charles Leclerc

6. Sergio Perez

7. Carlos Sainz

8. Lando Norris

9. Lance Stroll

10. Kimi Raikkonen

11. Alexander Albon

12. Antonio Giovinazzi

13. Kevin Magnussen

14. Nico Hülkenberg

15. George Russell

16. Robert Kubica

Uitvallers:

Pierre Gasly

Romain Grosjean

Daniil Kvyat

Daniel Ricciardo

WK-stand coureurs:

1. Valtteri Bottas 87

2. Lewis Hamilton 86

3. Sebastian Vettel 52

4. Max Verstappen 51

5. Charles Leclerc 47

6. Sergio Perez 13

7. Pierre Gasly 13

8. Kimi Raikkonen 13

9. Lando Norris 12

10. Nico Hülkenberg 8

11. Kevin Magnussen 6

12. Carlos Sainz 6

13. Daniel Ricciardo 6

14. Lance Stroll 4

15. Alexander Albon 3

16. Daniil Kvyat 1

17. Romain Grosjean 0

18. Antoinio Giovinazzi 0

19. George Russell 0

20 Robert Kubica 0

WK-stand constructeurs:

1. Mercedes 173

2. Ferrari 199

3. Red Bull 64

4. McLaren 18

5. Racing Point 17

6. Alfa Romeo 13

7. Renault 12

8. Haas 8

9. Toro Rosso 4

10. Williams 0