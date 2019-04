Verstappen: ’Anders hang je in de muur’

„Ik reed het gat met de top drie (Valtteri Bottas, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, red.) op een gegeven moment steeds meer dicht. Dat ging heel goed. Ik won volgens mij zo’n zeven of acht seconden. Maar na de virtual safety car-situatie kreeg ik geen temperatuur meer in mijn banden”, aldus Verstappen in gesprek met Ziggo Sport, doelend op de situatie na de uitvalbeurt van teamgenoot Pierre Gasly door een motorprobleem.

„Ik heb toen besloten om geen risico’s meer te nemen. Anders hang je in de muur”, refereerde Verstappen aan de nauwe en gevaarlijke baan door de straten van Baku. De Red Bull-coureur had nog een ’momentje’, toen zijn achterkant weggleed, maar op knappe wijze hield hij zijn wagen uit de muur.

Bekijk ook: Verstappen finisht als vierde in Baku

Gezien de huidige verhoudingen met Mercedes en Ferrari, die hun zaakjes net even beter op orde lijken te hebben, was de vierde plek het maximaal haalbare voor Verstappen. „Vierde is redelijk goed. Dit was het enige wat ik op dit moment kan doen.”

Verstappen gaf toe dat zijn start niet geweldig was. Hij moest Sergio Pérez van Racing Point voorbij laten gaan. „Jammer dat Pérez mij inhaalde, maar ik kon niet laat remmen voor de bocht omdat er iemand voor mij zat. Toch denk ik niet dat ik er veel tijd mee verloor.”

Red Bull neemt over twee weken, net als veel andere teams, een grote aerodynamische update mee naar Spanje. Verstappen weet nog niet wat hij van dat nieuwe pakket moet verwachten. „Ik ben benieuwd wat het gaat brengen. We zijn natuurlijk niet de enigen die wat nieuws brengen. Hopelijk blijkt onze update iets beter dan die van die anderen.”

Honda leverde voor de race in Bakoe een vernieuwde motor aan Red Bull met iets meer vermogen. Voor de komende race over twee weken in Barcelona komen er dus meer vernieuwingen. Volgens topman Helmut Marko van de renstal zijn dat grote aanpassingen. Hij gelooft nog altijd dat Verstappen dit jaar wereldkampioen kan worden. Voorlopig staat Verstappen vierde. Hij zakte één plekje in de tussenstand en staat op 51 punten, 1 minder dan Sebastian Vettel.