Video: Spelers Leeds en Aston Villa door het lint na bizarre goal(s)

De wedstrijd tussen Leeds en Aston Villa eindigde in 1-1 en daardoor maakte de thuisclub geen kans meer op directe promotie naar het hoogste Engelse niveau. Leeds móest winnen om daarvoor in de race te blijven, maar staat nu (met nog één wedstrijd te gaan) vijf punten achter op nummer 2 Sheffield United.

Twintig minuten voor tijd leek Leeds-speler Tyler Roberts de bal buiten te willen spelen om een blessurebehandeling voor een ploeggenoot mogelijk te maken. Waar de spelers van Villa stopten met lopen, pikte Mateusz Klich de bal op. De voormalig speler van PEC Zwolle en FC Twente dribbelde richting de vijandelijke goal en schoot de 1-0 binnen. Dat leidde tot woede bij de spelers van Aston Villa, met een hoop geduw en getrek tot gevolg.

El Ghazi rood

In het opstootje werd oud-Ajacied Anwar El Ghazi zelfs met rood weggestuurd, en in al het tumult werd besloten dat de spelers van Leeds Aston Villa de gelijkmaker ’cadeau’ zouden doen door de spelers vanaf de aftrap door te laten lopen richting het doel. Verdediger Pontus Jansson van Leeds was al zichtbaar teleurgesteld toen hem dat besluit aan de zijlijn werd meegedeeld, en waar zijn medespelers de benen inderdaad stil hielden, poogde Jansson om de doorlopende Albert Adomah nog een kegel te geven.

De aanvaller van Villa ontweek die poging, en schoof de 1-1 binnen. Omdat ook doelman Kiko Casilla niets deed, kreeg hij de wind van Jansson van voren, wat weer tot boze reacties van de Villa-spelers leidde. Zo bleef het tumultueus op Elland Road, maar gescoord werd er niet meer. Daardoor keert Sheffield United voor het eerst sinds 1994 terug op het hoogste Engelse niveau, waar Leeds (net als Aston Villa) via de play-offs promotie moet zien af te dwingen.