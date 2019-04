Arsenal-vrouwen melden zich met titel op zak bij Oranje

Het kwartet Arsenal-speelsters veroverde zondagmiddag met de Londense ploeg de Engelse landstitel via een overtuigende 4-0 overwinning op Brighton & Hove Albion. Het was het eerste kampioenschap voor de Engelse ploeg sinds 2012, en dat werd binnengehaald met alle ’Oranje-leeuwinnen’ in de basiself.

Miedema opende al na zes minuten de score en ook Van de Donk zette haar naam op het scorebord. De aanvallende middenvelder nam een kwartier voor tijd de vierde en laatste treffer van de Gunners voor haar rekening.

Met nog een speelronde voor de boeg is Arsenal niet meer in te halen door achtervolger Manchester City. Arsenal won zeventien van de negentien duels, maakte liefst zeventig goals en kreeg er maar negentien tegen.