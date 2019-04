Van Gerwen kent geen genade voor White in finale

De Brabander was in de finale in Saarbrücken de als tweede geplaatste Brit Ian White duidelijk de baas. De nummer één van de wereld zegevierde met 8-3. Hij verdiende met deze triomf op de PDC EuroTour ongeveer 29.000 euro. White ging met omgerekend circa 11.500 euro naar huis. Voor 'MVG' was het zijn 31e titel op de Europese Tour.

Eerder op zondag verweerde Raymond van Barneveld zich in de achtste finales nog meer dan verdienstelijk tegen Van Gerwen. De Haagse routinier kon een nederlaag tegen de favoriet echter niet voorkomen: 5-6. 'Barney' nam twee keer een voorsprong (1-0 en 2-1) en wist daarna goed terug te komen van een achterstand (2-4 en 3-5). Op 5-5 gooide Van Gerwen de partij uit met een finish van 114 punten.

Van Barneveld en Van Gerwen Ⓒ Hollandse Hoogte

'Mighty Mike' won ook daarna ternauwernood van de Britten Nathan Aspinall (6-5, met één matchdart tegen) en Dave Chisnall (7-6, met vier matchdarts tegen). In de finale tegen White was Van Gerwen de veel betere speler.