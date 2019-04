Van Gerwen overleeft matchdart

De Nederlander overleefde - ondanks een gemiddelde van 105.9 - een matchdart tegen Nathan Aspinall en won net als eerder op de dag tegen Raymond van Barneveld met de hakken over de sloot: 6-5. Vooral de checkouts van Mighty Mike waren beter dan die van de Brit.

Eerder op de dag kwam Van Gerwen goed weg in de derde ronde bij het Duits Open. In een Nederlandse clash met Raymond van Barneveld won hij nipt van zijn landgenoot: 6-5.

Barney

Barney kwam ook met 1-0 voor, maar Van Gerwen counterde dit met het uitgooien van dubbel 10: 1-1. De Hagenaar kwam vervolgens weer op 2-1, maar toen was het de beurt aan de darter uit Vlijmen om het heft in handen te nemen. Hij kwam op 2-2 en meteen ook op 3-2.

Maar Van Barneveld bleef in het spoor van de wereldkampioen, zeker toen Mighty Mike bij 5-3 twee matchdarts kreeg, maar beide mistte. Toen hij ditzelfde nog een keer deed bij 5-4, stond het ineens 5-5 tussen de twee Nederlanders.

Van Barneveld en Van Gerwen Ⓒ Hollandse Hoogte

Tot een grote stunt kwam het niet, want Van Gerwen gooide 114 om de wedstrijd toch nog in het slot te gooien: 6-5. De Groene Sloopkogel gooide een gemiddelde van 100.6 om bij de laatste 8 te geraken in Duitsland.