Hamilton baalt: ’Te lief voor Bottas’

„Ik was te lief in de eerste bocht en gaf de leiding eigenlijk op een presenteerblaadje aan Valtteri Bottas”, aldus de Britse wereldkampioen, die de leiding in de WK-stand ook verloor aan zijn Mercedes-teamgenoot.

„Valtteri reed een fantastische race. Hij heeft geen foute gemaakt en heeft verdiend gewonnen. Ik hen het al in de kwalificatie laten liggen”, stak Hamilton de hand in eigen boezem. „In Baku heb ik het altijd lastig. Ik loop hier altijd te worstelen. Ik weet niet hoe dat kan.”

Bottas was in zijn nopjes met zijn overwinning. Vorig jaar viel de Fin drie ronden voor het einde in leidende positie uit. „Dit is pas mijn vijfde zege in de Formule. Dus dit voelt erg lekker”, jubelde hij na afloop.

„Door Lewis stond ik continu onder druk. Ik kon dus geen fouten maken. Gelukkig had ik alles onder controle. Het niveau waarop we als team momenteel functioneren is ongelooflijk. Ik ben heel trots”, aldus Bottas doelende op de vierde één-twee van Mercedes in evenzoveel races.”

Valtteri Bottas en Lewis Hamilton gaan zij aan zij door de eerste bocht. Ⓒ BSR Agency