Robben kan eindelijk weer spelen voor Bayern

Hij was maandenlang uit de roulatie door blessures. De oud-international hervatte pas afgelopen donderdag de groepstraining.

Lange tijd zag het ernaar uit dat hij niet meer voor de koploper van de Bundesliga zou spelen. Robben, die de Duitse topclub na dit seizoen verlaat, kwam eind november voor het laatst in actie. In de wedstrijd tegen Benfica in de Champions League (5-1) scoorde hij twee keer.

Als Bayern wint van Nürnberg komt het 4 punten voor te staan op achtervolger Borussia Dortmund. Prolongatie van de titel komt dan dichtbij.